[Imatges] Les Mones d'aquest Dilluns de Pasqua, més reivindicatives que mai

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 12:30 h

Els padrins trien llacets grocs i missatges de llibertat per als seus fillols

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Els catalans aprofitem qualsevol ocasió per a seguir reivindicant la nostra noble i justa causa i per a denunciar la repressió estatal. Quina millor ocasió per fer-ho que usar les Mones de Pasqua. Aquí us oferim alguns dels pastissos decorats amb llacets grocs, missatges de llibertat o estelades que la gent ha compartit a les xarxes.

Mona de Pasqua reivindicativa Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes mona, mones, pasqua

Bon dia de la mona a tots! pic.twitter.com/5louHAaBj9 — RoserColonitzada (@Esquitx17) 2 d’abril de 2018

Disculpeu pel tuit de fa 10 minuts on he posat una "Mona" que no tocava ! Ara si us desitjo a tots i totes un Feliç #DillunsdePasqua i que gaudiu de les bones Mones que trobareu a les millors pastisseries del pais: pic.twitter.com/uEz45II6yw — Aalfaaleph (@aalfaaleph) 2 d’abril de 2018

Disculpeu pel tuit de fa 10 minuts on he posat una "Mona" que no tocava ! Ara si us desitjo a tots i totes un Feliç #DillunsdePasqua i que gaudiu de les bones Mones que trobareu a les millors pastisseries del pais: pic.twitter.com/uEz45II6yw — Aalfaaleph (@aalfaaleph) 2 d’abril de 2018

Disculpeu pel tuit de fa 10 minuts on he posat una "Mona" que no tocava ! Ara si us desitjo a tots i totes un Feliç #DillunsdePasqua i que gaudiu de les bones Mones que trobareu a les millors pastisseries del pais: pic.twitter.com/uEz45II6yw — Aalfaaleph (@aalfaaleph) 2 d’abril de 2018

La mona que he regalat al meu fillol. Sí, no me’ls trec del cap. pic.twitter.com/gxeMJTYVgs — Albert Pereira (@apereirasole) 1 d’abril de 2018

Avui o demà els padrins porten la mona als seus fillols...hi ha llars que no tindran tota la familia per menjar-se-la



Regaleu mones reivindicatives...també hi podeu afegir en #Mic o en #Messi



Que els fills dels pres@s i exiliats tinguin la seva mona! els hi portem? pic.twitter.com/NyMuL8ZiTA — ADIC_eapc (@adic_EAPC) 1 d’abril de 2018

Avui o demà els padrins porten la mona als seus fillols...hi ha llars que no tindran tota la familia per menjar-se-la



Regaleu mones reivindicatives...també hi podeu afegir en #Mic o en #Messi



2⃣Que els fills dels pres@s i exiliats tinguin la seva mona! els hi portem? pic.twitter.com/NyMuL8ZiTA — ADIC_eapc (@adic_EAPC) 1 d’abril de 2018

La mona d’enguany, dedicada als presos polítics que aquest any no se la podran menjar amb els seus. Us volem a casa. #ViscaCatalunyaLliure pic.twitter.com/sne78s1gXW — Xenia Banús (@BanusXenia) 1 d’abril de 2018

A casa ja tenim la mona!!! pic.twitter.com/ulxjby2oZP — República CatalanaLlibertat Presos Politics (@josepmendez78) 30 de març de 2018

A la pastisseria del barri la mona ens recorda que fa 6 mesos vam votar pic.twitter.com/mPKHTrroi7 — Isabel Pallarès (@Ipallaresr) 1 d’abril de 2018