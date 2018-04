Un poble de Guadalajara crema un ninot de Puigdemont per Setmana Santa

A la crema del titella, vestit de presidiari, amb un 155 pintat al pit i amb la cara del gironí, hi van participar diversos nens, fent "els honors" d'encendre la metxa que cremaria a Puigdemont. L'ajuntament és presidit pel PSOE i, anys anteriors es va fer el mateix amb Pablo Iglesias, líder de Podem, o Manuela Carmena, l'alcaldessa de Madrid, també amb el suport de l'Església Catòlica. Una escena lamentable que apareix en plena campanya mediàtica espanyola per difamar sobre els CDRs i afirmar que són violents. Segur que la celebració catalanofòbica de Luzón passarà del tot desapercebuda.

Històricament, les figures triades eren diverses, des del Príncep Carles d'Anglaterra fins Ossama bin Laden. Però en aquesta ocasió, els promotors dels actes religiosos han triat el president Carles Puigdemont com la persona a la qual cal desitjar-li la mort. Una pràctica que, a més, es fa amb el vistiplau del Bisbat.

Tal com explica el blog MovimientoPolíticDeResistencia , durant la Setmana Santa a Luzón és habitual fer la crema del Judes, on s'expressa un desig popular que cremi a l'infern un personatge escollit que el representa.

