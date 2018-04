PP, PSOE, Cs i Comuns preparen el terreny per a elevar la repressió: objectiu, criminalitzar els CDRs

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 17:00 h

Els líders dels 4 partits han efectuat discursos idèntics que mostren que es prepara una campanya de repressió més agressiva

Gerard Sesé @gerardsese | L'estat té por als Comitès de Defensa de la República. I no pas per les seves accions (contundents però pacífiques) sinó perquè, ara mateix, són l'instrument cohesionador de l'independentisme. És per això que els quatre principals partits unionistes espanyols, PP, PSOE, Cs i Podemos, han llançat avui missatges idèntics, tots ells criminalitzant els CDRS i intentant vendre una imatge a l'opinió pública totalment falsa: que són violents. Tot un preludi de la intensificació de la repressió que ens espera.

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat al "govern de Catalunya, que és Rajoy i Sáenz de Santamaría, el govern del 155" que "faci alguna cosa" davant els "comandos separatistes violents" i que "garanteixi la seguretat i la mobilitat", sobretot amb referència a l'operació tornada de Setmana Santa d'aquest dilluns. "Ens preocupa moltíssim la violència que estem començant a veure en alguns casos i els comandos separatistes que s'estan organitzant i que generen violència, que ataquen la policia i l'interès general i que fins i tot s'estan mobilitzant per bloquejar i paralitzar Catalunya", ha avisat Rivera, que ha insistit: "El separatisme s'ha radicalitzat i en el fons estem veient per fi, lamentablement, la cara oculta del nacionalisme".

El vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha qualificat els CDR de "grupuscles de semiviolència" i els ha comparat amb la 'kale borroka'. En una entrevista d'aquest dilluns a 'Radio Nacional Española', el dirigent popular ha afirmat que les accions dels CDR són "l'herència que deixa el procés" i que li recorden "el pitjor" que ha passat al País Basc. Arran de l'aixecament de barreres d'aquest diumenge en diversos peatges del territori, Maroto ha assegurat que "és la funció dels Mossos impedir aquestes coses", i concretament dels "càrrecs intermedis" que no es van veure afectats pel 155.

Tal com explicava avui directe!cat, també el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, considera que les accions del CDR no ajuden perquè poden portar a "expressions de conflicte violent", i per això ha aclarit que no hi dona suport.

Si ahir era Miquel Iceta i avui Salvador Illa ho repetia, també el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigit aquest dilluns a les autoritats públiques que garanteixin la "seguretat necessària" davant els "actes vandàlics" dels darrers dies a Catalunya per part dels CDR. "Clar que ens preocupa i molt la violència a Catalunya, que no només pateixen molts ciutadans en forma de talls de carretera i altres, sinó també companys del PSC", ha afirmat el secretari general del PSOE en roda de premsa.