[Vídeo] La vergonyosa reació d'una espanyola després d'assistir a una missa en català a les Balears

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 18:00 h

"Estoy muy enfadada, me cago en la vida"

Gerard Sesé @gerardsese | Ja s'ha fet viral a la xarxa, i és del tot comprensible. Es tracta d'un vídeo de la televisió balear IB3 que entrevista una dona en sortir de missa. La senyora, tota enfadada, esclata davant la càmera indignada perquè el sermó ha estat en català, un idioma que no sap ni com es diu. La peça és tota una perla i carn per a l'APM.

Etiquetes catalanofobia, espanyolisme, ignorancia, incultura, unionisme

La senyora és mostra enutjada davant la càmera davant la Catedral de Palma: "Estoy muy enfadada, me cago en la vida" comença el seu monòleg. Veient que és el seu moment, la senyora prossegueix: "estoy en España o estoy en Mexico?" es pregunta mentre afegeix "yo que sé lo que es este idioma, eso sí, se entiende porqué que se comen las letras", per autonàticament assegurar que ella és "de Graná".

Després d'exclamar que "me han dado el día, y por eso me he ido" està convençuda que la família Reial farà el mateix que ella si la missa és en català per acabar assegurant que "yo no vengo más aquí a las Canarias. Yo soy de Granada y sobretodo soy española".

