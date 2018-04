6.000 milions d'euros, el cost de l'extradició de Puigdemont?

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 19:00 h

Espanya valora comprar 50 avions Eurofighter Typhoon a Alemanya

Gerard Sesé @gerardsese | En política difícilment existeixen les casualitats. És per aquest motiu que aquesta notícia sigui tot una intenció de seducció d'Espanya a Alemanya per a aconseguir l'extradició de Carles Puigdemont, ara retingut per la justícia germànica. Resulta que ha transcendit que el Gobierno està disposat a tancar un contracte milionari amb els alemanys per a comprar 50 avions Eurofighter Typhoon.

Així ho publica Infodefensa: el Gobierno està disposat a desembutxacar-se una 'pasta gansa' per tal de seduir Alemanya. Ha transcendit tot just ara (quina casualitat) que es pretén renovar la flota de F-18 que actualment operen a Saragossa, Canàries i Torrejón. Per dur a terme aquesta operació, el govern contempla diversos models d'avions, entre els quals el citat Eurofighter, un aeroplà que pot arribar a costar 118 milions cadascun, que compleix amb els requisits que fixa la Força Aèria.

Si finalment s'optés per el model més car, estaríem parlant de 5.900 milions d'euros. Cada Eurofighter Thypoon o C16, com s'anomena l'Exèrcit a aquests caces, compta amb una aeronau de gairebé 16 metres de longitud i un pes en l'enlairament de gairebé 23.000 quilos, dotat amb un canó mauser de 27 mil·límetres, 4 míssils AMRAAM i 2 míssils de Sant Martí-t com armament.

Segons un estudi publicat el 2015 pel Royal United Services Institute (RUSI) britànic, cada hora de vol d'aquestes aeronaus costa 15.000 euros. El mateix estudi situa aquests avions com els més potents del servei aeri militar europeu.

Malgrat la potència, un avió mortal

Cal recordar que durant la celebració del dia de la Hispanitat passat, el 12 d'octubre del 2017, un avió es va estavellar a la base aèria de Los Planos (Albacete) on va perdre la vida el capità Borja Aybar.

