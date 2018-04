Els CDR’S li provoquen un greu problema a Florentino Pérez

L’acció dels CDR’S d’aquesta setmana és poca cosa pel Florentino però li espanya i molt que torni la guerra dels peatges, cosa que dificultaria l’allargament de la concessió que acaba una part el 2019 i l’altre el 2021.Per aquest motiu li preocupa que l’acció d’avui dels CDR’S pugui generalitzar una nova campanya de #NoVullPagar , amb una important diferència si cauen els peatges qui perd és Florentino Perez i la seva llotja dels negocis.Això és el que parlen els ministres quan van a la llotja, mentre Rajoy i els seus celebren els gols del Madrid, Florentino els lliga cada cop mes. I ara ha obtingut l’allargament de la concessió de l’Autopista, una veritable escàndol però a la vegada un càstig pels catalans i catalanes que van gosar fer-se independentistes.Avui el mateix i tot poderós Javier Solana ho ha advertit en una piulada mostrant la seva preocupació per l’aixecament de les barreres. Confirma l’encert de la campanya

Si seguimos por ahí muy malo. Los que los animaron tienen que pararlos. Ese camino no lleva a ninguna parte. https://t.co/zsPET6z1fv

