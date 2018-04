Ana Rosa respon a la querella: ''Seguirem informant''

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 09:30 h

Assegura que la Constitució la protegeix

Redacció | Després que Carles Puigdemont i Toni Comín decidissin querellar-se contra Ana Rosa Quintana per haver difós missatges privats entre ambdós, ella ha contestat ja assegurant que "seguirem informant".

"En democràcia, no ho oblidin, hi ha un quart poder que vigila als altres tres tot i que de vegades, ho paga car, i aquest poder és la premsa. Nosaltres seguirem informant i defensant la llibertat que vostès usurpen als qui no pensen igual", ha exposat.

La querella presentada afecta també a dos càmeres de Telecinco. I aquesta resposta l'ha donat només iniciar el programa que ella mateixa presenta fent una clara referència a la constitució que "protegeix el dret a comunicar lliurement informació veraç".

