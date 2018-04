Portades: L'ABC carrega contra els CDRs

Per la seva banda, El Mundo acusa Puigdemont de demanar al Suprem que s'imputi violència als manifestants que van sortir al carrer i que "es van excedir en la resistència passiva", segons diu el diari. La Vanguardia afirma que els presos polítics no sortiran de la presó fins abans del judici.

