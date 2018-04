L'advocat de Ponsatí creu que entre el procés i el franquisme hi ha moltes ''semblances''

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 10:00 h

Anwar remarca que no creu que "la judicatura espanyola sigui independent"

Redacció | "Crec que hi ha moltes semblances amb el franquisme. No crec que Espanya hi hagi trencat mai". Així de contundent s'ha mostrat l'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar. "La memòria encara hi és. Quan veus agents de policia atacant persones que ni tan sols estan protestant, que estan votant... Això passava en els temps de Franco, però no ara".

"Quan veus persones fent salutacions feixistes, cantant himnes franquistes o homenatjant el dictador, hi ha un problema. Espanya és un país al cor d'Europa. Després de la Segona Guerra Mundial vam dir "mai més" al feixisme. I per a esclafar el moviment independentista s'està tornant a les tàctiques franquistes", ha exposat.

"No creiem que la judicatura espanyola sigui independent", ha remarcat. "No creiem que la Clara tindrà dret a un judici just. Per descomptat que Espanya és un país europeu i té un sistema judicial, però quan es tracta de Catalunya es perverteix".

"El Govern català està a l'exili o la presó, i persones com la Clara s'enfronten a condemnes de fins a 35 anys. Per fer què? Per promoure pacíficament un referèndum. Això no és ni democràcia ni justícia", ha assegurat.



"A Ponsatí o a Puigdemont, els polítics, la policia i la judicatura ja els han jutjat públicament. A ulls de la societat espanyola, ja han estat declarats culpables". Ara no pots enviar-los als tribunals espanyols perquè tinguin un judici just", ha reblat.

