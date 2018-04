Aragonès assegura que ERC ''acceptaria'' un referèndum pactat com Escòcia

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 10:30 h

El republicà destaca que "passarem per les urnes les vegades que faci falta"

Redacció | L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que ERC acceptaria un referèndum com Escòcia si el govern espanyol ho proposés perquè, defensa, que "passarem per les urnes les vegades que faci falta". Tot i això, ha matisat que l'1-O ja va haver un referèndum i el resultat va ser clar. I ha sentenciat que "Rajoy ha de reconèixer que la causa catalana és legítima".

El secretari d'Economia ha insistit aquest dimarts al matí en una entrevista a El Món a Rac 1 en una solució dialogada. Per això, ha apel·lat a treure la política del Suprem i posar-la sobre la taula de negociació perquè assegura que contra la repressió de l'Estat "hem de ser més".

Tot i això, ha destacat que "no hem vingut a fer autonomisme, sinó allò que ens permet construir la República catalana" i el problema de sobirania i de democràcia han de ser els punts de negociació, segons Aragonès.

Convençut que hi haurà govern

D'altra banda, el dirigent d'ERC s'ha mostrat convençut que hi haurà govern. El republicà ha ecordat que qui ha de fer la proposta del candidat és JxCat i ha assegurat que tindrà el suport d'ERC, com fins ara.



"No és una qüestió de noms", ha dit Aragonès que afirma que "qui torpedina la majoria parlamentària és l'Estat". Pel que fa a la situació de Puigdemont i Comín, Aragonès ha senyalat que "renunciar a l'acta depèn d'ells dos".

"No necessitem un president d'una tarda, sinó tenir un Govern que afronti una legislatura amb tots els reptes que tenim al davant", ha sentenciat Aragonès, que ha remarcat que "no hi ha dret a la rendició per a ERC, que té 22 encausats per l'1-O".

Violència com a producte mediàtic

En ser preguntat per les accions dels CDRs, Aragonès ha argumentat que ell defensa el dret a manifestació i ha denunciat que l'Estat "veu rebel·lió per tot arreu". En aquest sentit, ha assegurat que "la violència és un producte mediàtic per fer creïbles els atestats de la Guàrdia Civil" i ha sentenciat que "equiparar els CDR amb la kale borroka és banalitzar la violència".

