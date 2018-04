La Fundación Francisco Franco i les ''asociaciones separatistas'' són el mateix per a Ciudadanos

Tot i que ha defensat que respecta "la llibertat d'expressió inclús quan s'atempta contra els valors constitucionals", ha assegurat que aquest debat seria propi "d'una societat ja madura democràticament com l'espanyola".

"La Fundació Francisco Franco és un exemple, però jo que sóc català, estic patint l'acció d'associacions que reben diners públics i que defensen principis que estan en contra de valors constitucionals, com les entitats separatistes que han tingut molt protagonisme", ha sentenciat Villegas.

Amb tot, el secretari general de Ciudadanos s'ha mostrat partidari d'il·legalitzar aquelles associacions que van en contra dels valors constitucionals, com la Francisco Franco però també ha afegit aquelles entitats "separatistes" com l'ANC i Òmnium Cultural.

En declaracions a la SER, Villegas ha opinat sobre la il·legalització de la Fundació Francisco Franco després que aquest cap de setmana l'entitat celebrés la victòria "tant justa com merescuda" del dictador a la Guerra Civil a través de Twitter.

Redacció | El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha posat en el mateix sac la Fundació Francisco Franco i les associacions independentistes com l'ANC i Òmnium Cultural. En aquest sentit, s'ha mostrat a favor de debatre la il·legalització de totes elles perquè "defensen valors que van en contra clarament dels valors constitucionals".

