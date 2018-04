El PSOE es prepara per baixar-se els pantalons i aprovar els pressupostos de Rajoy via decrets

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 13:00 h

Els socialistes votaran a favor de mesures que dies abans hauran tombat

@JoanSole_ | El Gobierno té un 'Pla B' per poder tirar endavant una part important de les mesures que contemplen els Pressupostos Generals de l'Estat.

Sense el suport necessari per aprovar els comptes de Montoro, els populars contemplen la via dels decrets reials per intentar aplicar les mesures més importants dels Pressupostos Generals de l'Estat. Qüestions com l'augment de 500 milions per a la Policia Nacional i la Guardia Civil, o el pla integral contra la violència de gènere, posaran contra les cordes el deure nacional i social dels socialistes que es trobaran davant la situació de ser titllats com a "culpables" de, per exemple, no permetre l'augment d'un 3% de les pensions.

Davant aquesta tessitura, Pedro Sánchez ha anat moderant el seu discurs contrari als comptes arribant a dir que el seu partit "no es pot negar" a votar a favor de segons quines mesures. En aquest sentit, els socialistes celebren que amb aquest 'Pla B' que Rajoy ha preparat es pugui "negociar bé cada decret".