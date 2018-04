La caverna mediàtica assenyala i el 155 dispara

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 13:30 h

Destitueixen la directora de l'Escola dels Mossos per haver portat urnes l'1-O segons “marcava” aquest matí El Español/Crònica Global

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanPuig | La directora de l’Escola dels Mossos, Annabel Marcos, exdiputada de CDC al Parlament, ha estat destituïda un cop ha estat assenyalada per un dels mitjans de la caverna com és el conglomerat El Español/Crònica Global, dotat de forts ingressos per part de l’Estat i les empreses de l’IBEX.

Notícies relacionades

Informes de la policia i filtrats de manera escandalosa per crear marcs per legitimar la repressió contra el moviment independentista, tot dins del marc d’un estat repressor digne d’una dictadura, tot val per criminalitzar persones i entitats que democràticament treballen per la independència.Els grups mediàtics amb els seus periodistes còmplices en són els instauradors d’aquest joc brut que tenen veu en els mitjans públics i privats catalans per poder seguir explicant les seves mentides sense cap mena de remordiment.