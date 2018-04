Una web proporciona màsters certificats per Cifuentes gratuïtament

Tot i que la resposta des del PP Madrid no ha tardat a arribar.

@ccifuentes no tiene nada que ocultar y ya ha dado todas las explicaciones que aclaran el tema del máster. Pero podéis usar esa web para vuestras cosas pic.twitter.com/lwk17BZ2Ab

Des de Podemos no s'han volgut perdre l'oportunitat d'aprofitar aquesta pàgina web per atacar al PP.

Cifuentes encara no ha sortit a desmentir la suposada falsificació de les notes del seu màster que va cursar l'any 2012.

Des de la web mastercifuentes.com i en pantalla ja apareix el certificat de màster que es pot imprimir i emmarcar per penjar a la paret de casa.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal