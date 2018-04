Un concessionari oficial de Mercedez Benz retrata la manipulació de la premsa i els partits unionistes

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 15:00 h

Diaris i formacions com Ciutadans atribueixen a la "violència" que es viu a Catalunya un intent de robatori

@JoanSole_ | L'objectiu prioritari de món mediàtic i polític del nacionalisme espanyol és el d'estigmatitzar tant com sigui possible el moviment republicà que veu en els Comitès de Defensa de la República una via d'acció alternativa a les de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

Mitjans com OK Diario i el Cronica Global, diari vinculat a El Español -que beu del finançament de fons privats de l'Estat i té el suport econòmic de l'IBEX-, juntament amb figures del Partit Popular i Ciutadans, no van dubtar a l'hora d'atribuir un atac a un concessionari oficial de Mercedez Benz als CDR. Sota el pretext que a Catalunya es viu en un clima de violència permanent, els diaris nacionalistes apunten a un "atemptat de la 'kale borroka' a Barcelona" a un intent d'atac que va patir el concessionari de la marca alemanya.