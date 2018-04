La presó no pot amb Turull: acusa Llarena de recórrer a criteris de ''psicologia d'estar per casa''

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 14:00 h

Crítica durament el jutge del Suprem i denuncia un "encreuament de poders" a l'Estat

Redacció | "Avui fa poc més d'una setmana que en menys de 24 hores vaig passar de "presidenciable" a "presidiari". El cop va ser fort. Però són més fortes les meves conviccions que les seves injustícies". Així comença el primer article de Jordi Turull escrit des de la presó i publicat a La Vanguardia on carrega durament contra el jutge Pablo Llarena i denuncia la "dèbil" separació de poders a l'Estat.

Turull analitza els arguments "pretesament jurídics" de la interlocutòria de Llarena que els ha portat "de nou a la presó" i denuncia que no només la separació de poders a l'Estat és molt dèbil, sinó que es consolida el que anomena un "encreuament de poders".



Tanmateix, critica amb duresa el jutge Pablo Llarena, que segons el diputat de JxCat, barreja "sense cap fonament científic" criteris de "psicologia d'estar per casa" perquè, per exemple, argumenta que "no s'aprecia en l'esfera psicològica interna un element potent que permeti apreciar el respecte per les decisions judicials".



A més, considera "encara més tràgic" que declarar-se innocent al Suprem impliqui represàlies. "Declarar-nos innocents, segons consta a la interlocutòria, acredita la nostra voluntat de reiteració de delictiva", denuncia Turull.



Valoració política en l'ordre de processament



D'altra banda, no dóna crèdit tampoc a la valoració política que Llarena fa al llarg de tota la interlocutòria."Ja intuïa que no era de la simpatia del senyor Llarena", escriu Turull, que creu que l'abús de poder que la llei li atribueix i que l'ha portat a la presó, és una anomalia d'un sistema que es vanta de la separació de poders i de garantia d'imparcialitat.



"M'encantaria debatre a fons de política amb el senyor Llarena", afirma Turull, que desitja poder-ho fer en un dia no molt llunyà. "Fer honor a la profunditat de la paraula democràcia" sense haver de patir presó perquè els interlocutors considerin que no són encertades, escriu.



"Mentrestant, seguiré defensant la nostra innocència, la nostra convicció que el que hem fet no és un delicte i que en el camí de les llibertats individuals i col·lectives del nostre país...és el que ens permetrà, pensem el que pensem, a deixar un futur millor pels nostres fills", conclou Turull.

