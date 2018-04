Defensa segueix sent una prioritat per a Espanya als Pressupostos Generals de l'Estat

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 15:30 h

És el Ministeri més beneficiat pel que fa a la quantitat de diners que rep de més respecte anys anteriors

Redacció| El Gobierno ha presentat aquest dimarts al Congrés espanyol els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018, que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha titllat de ser els "més socials de la història d'Espanya". Però les xifres el contradiuen: el ministeri de Defensa és el més beneficiat per les arques públiques pel que fa a la quantitat de diners que rep de més en comparació amb els pressupostos d'anys anteriors.

El gruix del pressupost de Defensa (més de la meitat) correspon a despeses de personal i es destinen uns altres 831 milions per atendre les "despeses operatives i de funcionament necessaris per a la professionalització dels militars". Als programes especials d'armament es destinen 2.164 milions, inclosos als comptes públics després que el Tribunal Constitucional rebutgés el seu finançament mitjançant crèdits extraordinaris a meitat d'exercici.

En un moment en que l'executiu de Mariano Rajoy s'enfronta a les demandes de pensionistes i altres sectors de la societat que denuncien mancances importants, el pressupost del Ministeri de Defensa d'enguany augmenta un 6,9% respecte al 2017: de 7.561,23 milions d'euros ha passat a 8.086,70 (sense tenir en compte, a més, les missions a l'exterior de l'exèrcit espanyol, facturades al Fons de Contingència i que encara engreixarien més la xifra).Aquesta pujada -amb tot- no representa una gran diferència pel que fa al percentatge que es destina al ministeri de Maria Dolores de Cospedal del total dels pressupostos; ja que la defensa ha estat una prioritat per a l'Estat espanyol sobretot des del seu compromís amb l'OTAN a aumentar en un 80% la seva despesa militar per al 2024.