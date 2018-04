El procés de primàries dels comuns es converteix en un vodevil barato

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 16:00 h

La Comissió de Garanties de Podem Catalunya es planteja anar als tribunals i demanar suspendre les primàries

Redacció | Caos i despropòsit al procés de primàries dels comuns a Catalunya: diferents òrgans es contradiuen: la Comissió de Garanties del partit a escala autonòmica, el Comitè Electoral i la Gestora d'àmbit estatal, candidatures que fan boicot i el principal candidat, Xavier Domènech, podria incórrer en una falta ocupant dos càrrecs. Tot plegat, al partit que fa bandera de la nova política. Aquí us intentem explicar, que no és fàcil, el perquè de tot plegat.

La Comissió de Garanties del partit a escala autonòmica ha demanat suspendre les primàries i avisa d'anar als tribunals si no es retira la candidatura de Xavier Domènech a la secretaria general. El motiu? Consideren que és incompatible dirigir el liderar el partit amb el càrrec de coordinador general de Catalunya en Comú. Però no tothom hi està d'acord, el Comitè Electoral i la Comissió de Garanties estatal opinen tot el contrari i donen carta blanca a Domènech per presentar-se.





Boicot de les altres candidatures



Dues de les candidatures que pugnen en primàries per la secretaria general de Podemos a Catalunya han anunciat que no participaran en el debat de llistes que s'havia organitzat per aquest diumenge a Terrassa. 'A les places, Podem', que lidera la senadora Celia Cánovas', i 'Amb tu sí que es pot', de Merche Gil, han fet públic en missatges a les xarxes socials que no hi intervindran com a "senyal de protesta enèrgica". Les dues llistes consideren que el comitè electoral no és un organisme "neutral", veuen "falta de transparència" a tot el procés intern i denuncien "indefensió absoluta" de la resta de candidatures davant de la llista 'Amb tu, Podem' de Domènech. Podem Catalunya està ara en campanya electoral interna a l'espera que arrenquin les votacions telemàtica i presencial entre el 5 i el 9 d'abril. Està previst que se'n sàpiguen els resultats l'11 d'abril. I tot es complica: la Comissió de Garanties autonòmica ha escrit als militants (un text recollit pel diari Ara) explicant que es veu "legitimada" a acudir als tribunals perquè es compleixin els seus dictàmens i demanar que se suspengui cautelarment el procés de primàries. L'amenaça rau que el Comitè Electoral i la gestora no s'han pronunciat respecte les darreres sol·licituds de la Comissió de Garanties de retirar la candidatura de Domènech.

