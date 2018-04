La Razón agafa una foto d'una agressió feixista a València per parlar dels CDRs

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 17:00 h

El nivell de vil manipulació arriba a límits inhòspits

Gerard Sesé @gerardsese | L'Estat espanyol ha iniciat una campanya des de tots els fronts possibles per a criminalitzar els CDRs i per vendre a l'opinió pública que són violents. Si ahir els 4 partits unionistes (PP, PSOE, CS i Podemos) mesclaven "violència" amb els CDRs, ara la campanya la segueixen i secunden els mitjans de comunicació. Us parlem d'una greu manipulació de La Razón.

El diari dirigit per l'ultranacionalista espanyol Francisco Marhuenda, La Razón, ha fet un tuit al seu perfil oficial enllaçant l'editorial d'avui que es titula "Hay que parar la violencia de los CDR".

Per a il·lustrar l'editorial, com que no hi ha cap foto que vinculi els CDRs amb actes violents, directament, han manipulat intencionadament l'article agafant una foto d'una escena violenta que es va produir a València pel 9 d'octubre. A la imatge es pot veure com uns policies retenen uns blavers, l'extrema dreta valenciana. Un nivell de tergiversació de la caverna molt greu i que actua amb total impunitat. El fotoperiodista Jordi Borràs ha captat el tuit.





