Toc d'atenció de la germana de Bassa als sindicats: ''el primer vis-a-vis amb la mare i la Dolors va parlar de la UGT''

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 16:30 h

Va ser secretària general de la UGT a les comarques gironines entre el 2008 i el 2015

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| "Us escric per fer-vos saber el que va passar durant el primer vis-a-vis a Madrid". La germana de Dolors Bassa, empresonada al centre penitenciari madrileny d'Alcalá-Meco -juntament amb Carme Forcadell, des del passat 23 de març-, ha escrit al diari 'ARA' una colpidora carta dirigida als representants dels sindicats UGT i CCOO. El text, tot i que es va publicar ahir a la nit, va ser escrit per Montse Bassa la nit de l'1 d'abril; quan encara cap de les dues associacions havien manifestat clarament el seu suport a la manifestació del 15 d'abril per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats catalans.

En la missiva, Bassa explica com durant la visita de 95 minuts -"evidentment no ens en van regalar ni un més"- de la seva mare (de 86 anys) a la seva germana, Dolors Bassa va parlar sobre el darrer dinar que va fer en llibertat. Esperant la decisió del Tribunal Suprem, a Madrid, va compartir taula amb "altres companys, altres familiars, advocats i amics"; entre els quals hi havia Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. "Ell va rebre una trucada d’en Pepe Álvarez [secretari general de la UGT a Espanya] i li va passar el telèfon. Aleshores la Dolors ens diu: 'Sabeu? Aquesta vegada la UGT em farà costat. M’ho va dir el Pepe'", explica Montse Bassa.I afegeix "us adoneu de la importància que tenia per a ella un suport d’aquesta mena?", per recordar com "tots encara tenim l’espina clavada" per la manca de suport dels sindicats majoritaris a la vaga general del passat 8 de novembre. Cal destacar que Dolors Bassa va ser secretària general de la UGT a les comarques gironines entre el 2008 i el 2015 i estava vinculada al sindicat des de l’any 2000.Potser per això, tant a ella com a la seva família, els va afectar les declaracions d'Álvarez a Antena 3; on assegurava que "la UGT no estaria al darrere d'una pancarta a favor dels presos del Procés". "Ja ho sabem que ens trucaran i es justificaran [...] però jo els recordo que estem parlant de drets humans", els retreu Bassa per assegurar que "si algun dia ells patissin aquesta injustícia, saben perfectament que la Dolors seria a primera fila per defensar-los sense tenir por de perdre afiliats ni de patir cap conseqüència personal".