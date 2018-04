[Vídeo] La baralla en directe entre Sofia i Letízia que els mitjans espanyols van amagar

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 17:30 h

La reina impedeix que les infantes es facin una foto amb l'àvia

Gerard Sesé @gerardsese | Aquest diumenge, la família reial espanyola va voler mostrar una imatge de cara a l'opinió pública d'unitat i concòrdia. Per fer-ho, va decidir anar en bloc a la missa de la catedral de Mallorca. Hi eren tots el Rei Felipe VI, la Reina Sofia, les dues infantes, Eleonor i Sofia i els avis, Juan Carlos Primero i la reina Sofía.

De fet, era la primera vegada que se'ls veia junts des del 2014. Però l'intent de mostrar una família reial unida va ser tot un fracàs. Malgrat que els mitjans de comunicació espanyols ho hagin intentat amagar, algú va poder captar un moment esfereïdor que evidencia que la Reina Letizia i la reina emèrita Sofia no se suporten.

Tot just els membres de la família entraven a la Catedral de Mallorca. Un cop dins, es giraven, abans de travessar la nau per l'assemblea fins a seure davant de l'altar, a primera fila. Els fotògrafs feien la seva feina i prenien fotos. Llavors Sofia abraçava les seves nétes i posava per les càmeres. Però la foto no es va poder fer perquè, immediatament, la reina Letízia es passeja per davant clarament expressament i amb tota la mala intenció (ja que ho fa dissimulant de manera barroera). Sofia comença a impacientar-se i reclama a la seva jove que s'aparti. Lluny de fer cas la reina s'apropa a una de les infantes i fa que li acaricia el cabell, una excusa per encara posar-se més al mig i frustrar les intencions de l'àvia. Tant és així que fins i tot hi ha un forcejament entre la mà de Letizia, la de la filla i l'àvia, que acaba amb un cop de mà violent. Mentre Juan Carlos I s'ho mira atònit, el rei Felipe VI intenta intervenir després de fer una mirada matadora a la seva esposa com dient "deixa de posar-nos en evidència". Aquí teniu la seqüència i, més avall, el vídeo del que va passar després: Letizia va aconseguir que Sofia s'apartés de les seves filles i la veiem, sola, seure a l'extrem del primer banc.





Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 d’abril de 2018

Misa de Pascua en la Catedral de Palma #Mallorca. El año de la unidad y la convivencia de los 4 reyes. Hace un tiempo escribí esto: “Un equipo” https://t.co/9cjjZ4PuN5 pic.twitter.com/etqafLXdWH — Raquel Agüeros (@aguerosraquel) 1 d’abril de 2018

