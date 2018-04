Un fòrum de la policia i l'exèrcit espanyol amenaça els CDR amb agents armats

No hi ha cap vot

Poderosas razones de porque los separatistas se olvidan de ocupar el aeropuerto Barcelona-El Prat pic.twitter.com/Yf6CR1aCG9 — Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) 2 d’abril de 2018

Tot i que el missatge no hagi estat llançat des d'un compte oficial de les forces de seguretat de l'Estat, el portal és dedicat i freqüentat (i, segurament, gestionat) per agents i soldats espanyols que han estat durament criticats per la resta d'usuaris a la xarxa. I és que -després que els CDR hagin triat com a mètode d'insubordinació dur a terme accions de protesta a les carreteres aquesta Setmana Santa- aquesta comunitat de policies i militars espanyols tornen a mostrar la disposició de l'Estat a usar la força contra la ciutadania.