L'efecte Graupera s'escampa: proposen un front comú republicà a Reus

DeNouReus demana unes primàries independentistes i trencar amb la vella dinàmica de partits

Redacció | L'efecte Graupera s'ha escampat i ha arribat a Reus, capital del Baix Camp. La formació local DeNouReus demana trencar amb les estructures clàssiques dels partits i abordar les properes eleccions municipals amb una plataforma que inclogui totes les formacions independentistes des del PDeCAT fins a la CUP i fer unes primàries per escollir candidat.

DeNouReus, una formació independentista que no va treure representació a les passades eleccions municipals, proposa que els partits partidaris de la República Catalana s'uneixin en un front comú per frenar Ciudadanos. Seguint la "línia Graupera" a Barcelona, demanen que les formacions independentistes facin primàries per escollir el candidat que els representi en les municipals del 2019.

Tal com explica DiariDeTarragona , la crida de DeNouReus està dirigida a totes les formacions independentistes: des del PDeCAT a la CUP, passant per Esquerra i altres formacions que no tenen actualment representació però que volen presentar-se en 2019, com Demòcrates. El passat 21D, Cs va aconseguir guanyar les eleccions a Reus amb 18.405 vots, a 7.000 vots d'JxCAT i Esquerra.

L'advocat Lluís Gibert, que va ser candidat de DeNouReus a les municipals de 2015, ha explicat que "hem de superar les dinàmiques partidistes" i ha assegurat que "si no confluïm en alguna opció política de gran magnitud, els independentistes no guanyarem les eleccions a Reus, guanyarà Cs".

Des de DeNouReus asseguren que "és la gent la que ens demana unitat. La ciutadania està cansada dels partits polítics" i afirmen que "cal trencar amb les estructures mentals" dels últims anys.

