Demòcrates de Barcelona qüestiona l'acord del partit amb ERC

Segons ha avançat 'El Món', els que donen suport a aquesta consulta des de Demòcrates la consideren "necessària" davant "l'actual situació política" pel que fa a la investidura d'un president de la Generalitat i l'actitud d'ERC durant els darrers temps. "Els dubtes d'ERC pel que fa al programa de Govern no es corresponen a l'acord electoral que va signar amb nosaltres en què el punt número u s'establia el compromís de desplegar els instruments que comportin afiançar la República catalana com a nou estat independent d’Europa", han dit a 'El Món' fonts de la formació a la capital catalana. Segons Demòcrates Barcelona, li toca a la militància decidir si els dos diputats de Demòcrates han de continuar al grup d'ERC.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal