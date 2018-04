Un diputat de JxCat: ''Jo soc CDR''

Última actualització Dimarts, 3 d'abril de 2018 19:30 h

Assegura que els comitès de defensa serveixen per a mantenir l'esperit de l'1-O

Gerard Sesé @gerardsese | Els integrants de la formació vencedora d'entre les files independentistes, Junts per Catalunya (JxCat), demostren dia a dia amb les seves intervencions o opinions que realment no són el perfil de polítics que podriem anoment "clàssics" o "de tota la vida" sinó un grup d'independents que tenen entre cella i cella implementar la República catalana malgrat la repressió de l'Estat que, a més, va en augment.

Quan algú ens voldria desorientats o perduts, els #CDR són un magnífic exemple quotidià de com continuar fidels al mandat de l' #1Oct de forma cívica, pacífica i democràtica. I no es toquen.#JoSócCDR pic.twitter.com/ZjymDx6ZA5 — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 3 d’abril de 2018

A què esteu esperant per a implicar-vos en el vostre CDR del barri o de la ciutat? https://t.co/X7Csz8ZziP — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 2 d’abril de 2018

Un exemple és el diputat Francesc de Dalmases que ha fet un tuit carregat d'informació on mostra obertament el seu suport a la tasca que estan fent els CDRs. Afirma que "quan algú ens voldria desorientats o perduts, els #CDR són un magnífic exemple quotidià de com continuar fidels al mandat de l' #1Oct". Deixa entreveure, també, que malgrat des de les esferes polítiques no es materialitza la unitat desitjada, els CDRs mantenen cohesionat l'independentisme.A més, recoda que les seves accions són "de forma cívica, pacífica i democràtica" per acabar afirmant que els CDRs "no es toquen". Finalment, ajdunta l'etiqueta #JoSócCDR.També el diputat de JxCat, Quim Torra, va fer un tuit animant a la gent a apuntar-se al CDR més proper.