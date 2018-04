Un incult unionista pinta una estanquera sobre unes pintures rupestres mil·lenàries

Part dels gravats rupestres prehispànics de la muntanya de Enmedio, siituada a Puerto del Rosario (Fuerteventura), han aparegut malmesos després que algun individu de fort sentiment patriòtic espanyol hi hagi pintat barroerament una bandera espanyola. Així ho ha denunciat la Coordinadora Montaña de Tindaya. Aquesta organització ecologista recorda que aquesta estació de gravats rupestres és de variada tipologia i està catalogada com a Bé d'Interès Cultural.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal