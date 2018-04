La manca de govern a Catalunya posa contra les cordes el 'Pla Moncloa'

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 05:00 h

La repressió de l'Estat es gira en contra dels interessos de l'executiu espanyol, que és incapaç de tirar endavant els pressupostos

ANÀLISI - @JoanSole_ | Mariano Rajoy és víctima de la repressió que ell mateix ha provocat. Ho apuntàvem el 5 de gener en aquest mateix diari, al republicanisme li interessa una investidura a llarg termini perquè és una de les millors vies per desestabilitzar el Gobierno.

El pronòstic sobre els problemes que podien sorgir sobre les pensions s'ha complert -l'Estat va demanar 15.000M€ al Tesoro Público per pagar les nòmines dels pensionistes-, el deute públic ha marcat un nou rècord i els Pressupostos Generals de l'Estat resten bloquejats pel PNB que reclama la retirada del 155.

Malauradament el republicanisme arriba a aquest escenari, quasi previsible, mancat d'unitat i d'estratègia per recuperar les institucions amb un full de ruta que apropi la República. Farem bona la dita que diu que no hi ha mal que per bé no vingui, el guirigall partidista ha propiciat la consolidació dels Comitès de Defensa de la República, un nou mal de cap per l'Estat que veu com la mobilització popular s'autoorganitza i s'allunya de les estructures clàssiques i la institucionalització.

Segons ha pogut saber aquest diari, a Madrid no les tenen totes amb el pla de Rajoy -conegut també com el 'Pla Moncloa'-. Sobre el paper l'executiu espanyol s'imaginava una derrota republicana el 21 de desembre, una retirada forçada del moviment popular o, en cas de victòria independentista, que les tesis autonomistes s'imposessin amb un relat realista després de la repressió i l'autoritarisme dels fets de setembre i octubre.

Com apuntàvem el 9 de gener , el temps corre en contra d'un Mariano Rajoy que el 25 d'abril presentarà els Pressupostos Generals de l'Estat sense una majoria al Congreso que els aprovi. En segona instància, el rellotge per investir un president a la Generalitat segueix corrent i si el 22 de maig no hi ha un candidat que tingui l'aprovació del jutge Llarena, el 15 de juliol Catalunya viurà una altra jornada electoral on haurà de plantar cara a l'autoritarisme d'Estat.

Si ara mateix hi hagués Govern, Rajoy tindria els comptes aprovats. Sense el 155 en vigor, el PNB estaria més que satisfet amb uns pressupostos molt generosos que augmenten un 32% la inversió i consoliden la millora del concert econòmic que fa quatre mesos l'executiu espanyol va oferir al nacionalisme basc per rebaixar la tensió pel cas català.