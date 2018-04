Luis Enrique es mulla per Catalunya: ''Són l'hòstia, estan molt avançats a Espanya''

El qui fou també jugador culer, que ha admès que "ara no està ben vist dir-ho" considera que els catalans estan "molt avançats" al que és Espanya "en general": "Les persones, la ciutat... estan molt avançats al que és Espanya en general. Són educats, molt respectuosos, molt treballadors, seguiré allà".

