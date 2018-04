Portades: 'El Mundo' celebra la decisió de la fiscalia alemanya

El Mundo celebra la decisió de la fiscalia alemanya a l'espera de conèixer com es pronuncia finalment el tribunal regional de Schleswig-Holstein: "El fiscal alemán ve violència en la rebelión de Puigdemont". En aquesta mateixa línea també s'hi troba El País: "La fiscalía alemana solicita la entrega y aprecia alta traición".

