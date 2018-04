Els antifeixistes de Kiel, Neumünster i l'ANC Alemanya preparen una manifestació per dissabte

Des de la CUP Exterior ja han assegurat que hi seran.

Per altra banda, el Rote Flora, el teatre d'Hamburg ocupat des del 1989 i emblema del moviment okupa també s'ha sumat a la causa i en penja una pancarta demanant l'alliberament de Puigdemont i comparant Rajoy amb Erdogan.

Rote Flora in Solidarität mit Puigdie! #RoteFlora #Puigdemont pic.twitter.com/gvHQlthZoE

El dissabte 7 d'abril l'ANC Deutschland fa una crida a viatjar cap a Neumünster per tal d'exigir la llibertat de Carles Puigdemont. El punt de trobada és a les afores de l'estació i anirem caminant junts fins a la presó. La CUP Exterior hi serem. pic.twitter.com/4C6qVCeU9L

Amb aquesta convocatòria tant l'Antifa de Kiel com la de Nemünster han decidit sumar-s'hi i fer-ne difusió.

La manifestació serà el pròxim dissabte dia 7 d'abril i l'ANC Deutschland fa una crida a viatjar cap a la localitat del nord d'Alemanya per tal d'exigir la llibertat de Puigdemont. El punt de trobada és justament als afores de l'estació de tren i s'hi anirà caminant.

Després de conèixer-se la decisió, els grups antifeixistes de Kiel, Neumünster i l'ANC Alemanya han decidit organitzar una manifestació davant la presó de Neumünster, on Puigdemont hi està retingut des del passat diumenge 25 de març.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal