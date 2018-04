Podemos només aconsegueix reunir 3.000 militants per decidir què fan el 2019

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 10:30 h

En els anteriors comicis, van decidir no concórrer a les eleccions amb la seva pròpia marca per falta d'implementació territorial

Redacció | El futur de Podemos en mans de només 3.000 militants. El partit assentarà les bases del seu full de ruta electoral pels comicis municipals, autonòmics i europeus de 2019 en una trobada a Madrid sota el nom "En Marcha", un espai de debat i formació que tindrà lloc aquest pròxim dissabte a la Universitat Complutense de Madrid.

Per ara, només s'hi han inscrit 3.000 militants, segons recull El Confidencial. Aquest nou cicle electoral al qual s'enfronta Podemos pot ser una prova de foc per arribar amb unes garanties mínimes a les eleccions generals de 2020.

S'organitzaran diferents tallers i comissions al llarg del dia. Pablo Echenique també en conduirà un que servirà per valorar "en quins municipis hi ha potència política per tal de presentar-se a les eleccions municipals i en quines no".

Cal recordar que en els anteriors comicis, Podemos va decidir no concórrer a les eleccions amb la seva pròpia marca per falta d'implementació territorial. L'objectiu rau ara a estar presents a més de 8.124 municipis espanyols.

