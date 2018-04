Òmnium destapa les mentides de Ciudadanos en una contundent resposta

Aquesta acusació ha provocat una nova reacció d'Òmnium. El membre de la junta directiva de l'entitat, Ismael Peña-López, ha publicat un gràfic a Twitter que desmenteix les afirmacions del partit d'Albert Rivera, que reitera dia rere dia que les entitats independentistes es financen amb subvencions públiques.



Ciutadans insisteix en l'origen públic dels ingressos d'@omnium.

Aquí un gràfic que ho aclareix.

De regal, la base social d'ambdues entitats. pic.twitter.com/CBBrMXXgid — Ismael Peña-López (@ictlogist) 3 d’abril de 2018

Segoms afirma Peña-López, per al 2018 només s'ha pressupostat l'1% de fonts públiques del total d'ingressos. Són contribucions generalment de l'Administració Local per a projectes concrets, "com ara un acte cultural en què l'Ajuntament de torn paga el local on se celebra", aclareix el membre de la junta.