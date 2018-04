El nacionalisme espanyol crea els 'Grupos de Defensa y Resistencia' per combatre els CDR i ''netejar Catalunya'' de nit

Àlex Girona Girona

4 d'abril de 2018, 11.25 h

La meva pregunta és, perquè acuten de nit?



És a dir es vanten de ser "valents" i acuten sempre de nit, amb el rostre cobert i quan no hi passa ningú per el carrer.



Si fossin tant valents que ho facin de dia amb gent al voltant.



No suposen cap amenaça, només són una colla de frikis i covards