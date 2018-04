L'emotiu vídeo sobre Puigdemont que crida a la mobilització i la resistència

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 11:30 h

"Que el món sencer sàpiga que l'Estat català no va ser simbòlic"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Un emotiu vídeo sobre Puigdemont que circula per les xarxes fa una crida a la mobilització: "que el món sencer sàpiga que l'Estat català no va ser simbòlic". "Participeu en cada acció, en cada mostra de resistència", afegeix la veu del vídeo, en referència a la pròxima manifestació convocada el 15 d'abril contra els empresonaments.

Detall d'un cartell reivindicant Carles Puigdemont com a president en la concentració de Tarragona © Sílvia Jardí Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Carles Puigdemont, mobilització, presos polítics

El vídeo, que s'està fent viral a les xarxes, adverteix que "si mostrem normalitat avui quan ens segresten el president, que no s'atreviran a fer-nos?". I recorda que Carles Puigdemont "no pot ser pres com un criminal", perquè és "l'home que mena cap a la llibertat, símbol de la nostra resistència i de la nostra victòria".





QUE HO SENTI TOTHOM! PASSEU EL VÍDEO!

La manifestació del Diumenge 15 d'abril ha de ser de 2 milions de persones, els que vàrem votar, de groc i en silenci... La més gran i pacifica que s'hagi fet mai al món. Ho farem. Com sempre. Passa-ho!! pic.twitter.com/FizjK5Od40 — Mark Serra ATUREM CATALUNYA! #JosócCDR (@mkserra) 3 d’abril de 2018 El vídeo fa una crida a la mobilització de cara a la manifestació del pròxim 15 d'abril per reclamar la llibertat dels presos polítics. "Cada cop que us tombin per ordre d'Espanya, alceu-vos per ordre de Catalunya", apel·la.

Notícies relacionades