Així va esquivar Puigdemont a la policia espanyola l'1-O

Els Mossos van facilitar que diversos líders independentistes poguessin votar

Redacció | Els Mossos d'Esquadra van alertar els escortes de Carles Puigdemont que la Guàrdia Civil es dirigia al col·legi de Sant Julià de Ramis, on tenia previst votar. D'aquesta manera, va poder votar en un altre col·legi durant el referèndum de l'1-O.

Així ho recull un informe que ha lliurat la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, on s'analitzen les comunicacions de la policia catalana durant el referèndum. També s'hi reflecteix la comunicació entre els agents per facilitar les votacions d'Oriol Junqueras, Santi Vila o Meritxell Borràs.

"Columna del que puc veure, uns vint vehicles banderí —així van denominar la Guàrdia Civil—, GRS inclòs, GRS com a mínim vint vehicles a la zona de Sant Julià sentit Girona... Val, rebut, rebut. Confirmin taula on anirà Platí, col·legi on anirà Platí —així van denominar Puigdemont—, quin col·legi és... Sí, ara li ho confirmo, al pavelló de Sant Julià de Ramis, ara li ho confirmo", deia una trucada rebuda a les 9.03.

A les 9.06 una nova trucada: "Prioritat, prioritat. La columna va directa al pavelló com va Platí, prioritat... Rebut, 21... No són vint, si són quaranta més o menys, i entren i són a deu segons d'on va Platí... Bé, entenem quaranta furgonetes?... Vehicles i furgonetes, són a deu segons, si ja no han arribat al pavelló".

