El madridisme de la Guardia Civil al descobert

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 12:30 h

Promociona el gol de Cristiano Ronaldo, qui gràcies a la inacció judicial no haurà de pagar els 12M€ defraudats a la Hisenda Pública

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, està sota el focus de la polèmica judicial pel presumpte frau de 14,7 milions d'euros.

Ronaldo podria ser multat amb un mínim de 28M€ per defraudar a la Hisenda espanyola durant el període 2011-2014. Un delicte que, malgrat la gravetat, no ha fet que la Guardia Civil desistís en fer ús del vídeo del gol que ahir va marcar el madridista contra la Juventus per promocionar un missatge contra la droga.

La droga NO ayuda a salir de los problemas, ni a desinhibirse, ni a divertirse, ni mejora tus relaciones sociales, ni te hace más cool...



Desmárcate...y métele el chicharro de tu vida a las drogas pic.twitter.com/j1W1Yuugm4 — Guardia Civil (@guardiacivil) 3 d’abril de 2018

Una figura protegida per la justícia?

La polèmica sobre el cas Ronaldo rau en el fet que el jugador portuguès va salvar 12 milions que hauria defraudat en el període 2009-2010. El motiu pel qual l'estrella del Madrid no ha de pagar aquesta quantitat és perquè el delicte ha prescrit per culpa de la lentitud i el retard amb els quals va començar la investigació, quatre anys més tard des que es va cometre el delicte -desembre del 2015-, motiu pel qual aquests diners mai seran declarats en l'Agència Tributària.