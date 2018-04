El Gobierno s'apuja el sou i recompensa els magistrats del TS i TC

4 d'abril de 2018, 13.51 h





El Gobierno te una deute en defensa de 20.000 milions de E., però no ve d''aquí........



Ells compren a Alemania , avions per valor de 6.000 mil milions i a Estats Units una compra també significativa.SON IGUAL QUE ACÈMILAS.....



Es tracte de fer amics , per anar en contra de Catalunya i el nostre President.