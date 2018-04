El PP busca reforçar-se a Sevilla parlant de Catalunya

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 13:30 h

Els populars esquiven el debat successori i transmeten dubtes sobre la participació de Cifuentes

Redacció | La Convenció que el PP celebra aquest cap de setmana a Sevilla amb presència de Mariano Rajoy i tota la cúpula del partit i del govern espanyol abordarà novament la situació política a Catalunya i debatrà sobre l’ensenyament en llengües cooficials i la introducció del català com a requisit per a la funció pública a les Illes Balears.

Fonts del PP han apuntat que en aquests tres dies de convenció hi haurà “novetats” i “propostes” però no s’hi abordarà en cap cas ni un debat successori sobre Rajoy ni tampoc els candidats a les eleccions autonòmiques i municipals del 2019.



Els populars s’han vist obligats a corregir el primer programa que han distribuït on no hi apareixia cap acte protagonitzat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, immersa en la polèmica del títol de màster que no hauria cursat. Cifuentes donarà explicacions aquest dimecres a la tarda a l’assemblea de Madrid, i els populars esperen que la seva intervenció serveixi per tancar la polèmica, tot i que no indiquen en quina direcció.



Més de 2.500 participants



La convenció comença divendres a la tarda amb 2.500 participants i més de 100 mitjans acreditats. Hi seran presents els membres de la Junta directiva, parlamentaris autonòmics, consellers, portaveus i regidors de municipis de més de 5.000 habitants. Hi seran també tots els ministres i presidents autonòmics del PP.

Un dels actes destacats serà el debat “Espanya: un gran país” que tindrà lloc dissabte a les 11.30 moderat per la vicesecretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, on intervindran la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, els ministres De la Serna i Méndez de Vigo, el vicepresident del Grup Popular Europeu Paulo Rangel i el president de Societat Civil Catalana José Rusiñol.



Catalunya, l'epicentre del debat

Segons fonts del PP, serà l’epicentre del debat sobre Catalunya i la unitat d’Espanya, el model educatiu i les llengües. S’hi abordarà, per exemple, el tema de la llengua a Illes Balears i el País Valencià. També s’hi parlarà de la ‘marca Espanya’ i de la cohesió territorial.

El president del PPC, Xavier García Albio, també participarà dissabte a un acte de la convenció, en el marc dels “diàlegs populars” on sota la batuta d’un moderador intervenen els presidents autonòmics del PP per abordar com ha canviat Espanya i les seves CCAA en els últims 40 anys. Segons fonts del PP, permetrà fer “un anàlisi de l’Estat de les autonomies i els seus reptes de cara al futur”. Juntament a García Albiol hi participarà Rafael Hernando i Alberto Núñez Feijóo.

Dissabte a la tarda també hi haurà un debat sobre “Seguretat i Llibertat” on intervindran el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, el de Justícia, Rafael Catalá, el pare de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, i la secretària sectorial de Justícia i Llibertats Públiques del PP, María del mar Blanco.

Rajoy busca visibilitat



Rajoy participarà a diversos actes en aquesta convenció. Entre altres un de divendres a la tarda que encara no s’ha aclarit, un acte a les 12 de dissabte sobre “bones pràctiques municipals” amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, un altre acte a les 13 de dissabte amb les Noves Generacions del PP, un altre a les 17 amb Cifuentes i María Dolores de Cospedal, i tancarà la convenció diumenge a les 11 del matí.

Els dubtes sobre Cifuentes

Malgrat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, no apareixia al programa de la convenció que el PP ha distribuït inicialment a la premsa (sí que ho feien la resta de responsables territorials del partit) els populars s‘han afanyat a assegurar que sí que participarà a un acte a les 17h de dissabte sobre Europa amb Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal.



Després de fer públic el primer document on no hi apareixia, els serveis de premsa han fet arribar als periodistes una segona versió que contempla la participació de Cifuentes. L’error, segons han explicat, s’ha produït per un canvi en l’acte on havia d’intervenir, que ha fet que se l’eliminés de la primera mesa i no se la posés erròniament a la segona.



Recolzament a la líder del PP a Madrid

Fonts del PP s’han mostrat “convençudes” que Cifuentes donarà “les explicacions necessàries i ella respondrà a les intervencions dels portaveus”. “Nosaltres sabrem el que passarà aquesta tarda”, han apuntat, malgrat que han admès que “com és lògic hi ha hagut contactes” amb la presidenta de la Comunitat de Madrid. “Aquesta tarda compareix i és ella la que ha de donar explicacions. Esperem que sigui el final”.

