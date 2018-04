El Gobierno fracassa en l'intent d'incloure la casella del castellà a l'escola

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dimecres la resolució de les normes de preinscripció i matrícula escolar i no es preveu l'opció lingüística.La resolució de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat és pràcticament igual a la de l'any anterior i no inclou referència a l'opció de castellà, segons ha avançat la Ser i recull Europa Press.

Llavors , fonts de l'executiu van admetre que la sentència modificaria els plans per incorporar la casella del castellà, ja que que l'única manera de canviar el model seria des del Parlament. Ara, finalment, el Gobierno ha fracassat i no ha pogut incloure-la.Com a últim intent, el subgrup parlamentari del PPC ha registrat una proposició de llei al Parlament aquest dimecres al matí per modificar la normativa d'Ensenyament, amb l'objectiu que el castellà sigui llengua vehicular a l'escola en un 25%, així com el català i una tercera llengua -estrangera-, amb els mateixos percentatges.Així ho ha explicat el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, que ha defensat que el seu partit no busca segregar els alumnes en funció de la llengua, sinó garantir que els pares, mares o tutors legals puguin triar amb una casella en quin idioma aprenen a llegir i escriure els estudiants durant la "primera ensenyança".