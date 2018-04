La CUP nega contactes amb JxCAT i ERC per una investidura simbòlica a Puigdemont

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 13:35 h

'El Periódico' assegura que hi ha acord entre els partits republicans

A.S. | El Parlament ha aprovat aquesta setmana el vot delegat de Carles Puigdemont , tot i els pronunciaments en contra del TC i el Tribunal.

En aquest context i amb Puigdemont retingut a la presó de Neumünster a l'espera de la decisió del Tribunal regional de Schleswig-Holstein, El Periódico ha assegurat aquest dimecres que JxCAT, ERC i la CUP haurien acordat una investidura simbòlica per a Puigdemont. El diari recull però que no tindrà cap validesa legal: "No hi haurà presa de possessió, ni decret firmat pel Rei"

Des de la CUP però han negat qualsevol contacte amb JxCAT i ERC i han assegurat que tampoc se'ls ha fet cap proposta d'investidura "i en cap cas, una investidura simbòlica".

Malgrat tot, els anticapitalistes destaquen que "la nostra aposta ha estat sempre fer una investidura efectiva de Carles Puigdemont".

