El PSOE es compromet a moure fils perquè UGT i CCOO rebin a Societat Civil Catalana

Hoy hemos analizado con @Societatcc la situación política que vive Catalunya. Los socialistas estamos muy preocupados por la crisis de gobernabilidad y deseamos que se abra cuando antes una legislatura autonomista para el 100% de los catalanes y catalanas. pic.twitter.com/B2qrOF9juP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 d’abril de 2018

Segons han apuntat Rosiñol i Pedro Sánchez, les opinions sobre Catalunya dels líders socialistes i els de SCC -organització sorgida d'entorns propers a Ciudadanos i que rep les simpaties de diversos grups ultres- han coincidit "en gran mesura". De fet, Sánchez ha difòs un vídeo a les xarxes socials on els ha reconegut, "com no podria ser d'una altra manera", "la tasca per defensar els valors de tots" i "el que estan fent per la convivència entre tots els pobles d'Espanya".Ha dit Sànchez que està "preocupat" per la manca de Govern a Catalunya (que ell mateix va avalar via 155) i que "des de l'esquerra" no veuen els seus valors identificats en el moviment sobiranista. A Catalunya, mentre el PSC es manifesta amb PP, C's i grups ultres com VOX o La Falange; UGT i CCOO s'han unit a Òmnium Cultural i l'ANC en una manifestació en defensa dels presos polítics i els exiliats el proper 15 d'abril.