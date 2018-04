El Senat veta una pregunta sobre si un escorta de Juan Carlos I va tirar una amant al mar perquè Sofía no la descobrís

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 15:00 h

Gerard Sesé @gerardsese | El senador de Bildu, Jon Iñarritu, ha presentat una pregunta al Senat sobre un nou escàndol de la família reial. En aquest cas, afecta directament al pare de l'actual monarca, Juan Carlos I, que, com se sap, va arribar a tenir 5.000 amants. Es veu que durant una de les seves festes a bord d'un vaixell, segons explica el diari Il Corriere della sera, un dels escortes del Borbó va tirar l'amant per la borda perquè la reina Sofía no la descobrís.

El senador basc ha presentat per escrit una pregunta per a saber si aquests fets són certs, quan es van produir i quins efectes va causar sobre la pobra noia que hauria anat, suposadament, a alta mar a la deriva. Tal com ell mateix explica, la cambra baixa espanyola li ha vetat la pregunta relativa a aquesta presumpta agressió d'un funcionari públic policial. El motiu que li han donat? Que no respondran perquè "és una qüestió que afecta la Casa Reial".

Iñarrito s'ha mostrat indignat amb aquesta resposta i ha reflexionat que "les Corts Generals espanyoles no poden controlar les accions de la Casa Reial, però tampoc la dels funcionaris assignats".



El @Senadoesp veta una pregunta relativa a una presunta acción d un funcionario policial “xq es una cuestión q afecta a la #CasaReal ”.



Las Cortes Generales no pueden controlar ls acciones d la Casa Real, pero tampoco la d ls funcionarios asignados. pic.twitter.com/lHEMpAP2LX — Jon Inarritu (@JonInarritu) 4 d’abril de 2018

