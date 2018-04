Ciudadanos retreu al PP que a la preinscripció escolar no hi ha la casella del castellà

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 15:45 h

Redacció | El portaveu de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha retret aquest dimecres al PP que la preinscripció escolar a Catalunya hagi començat sense incloure la casella lingüística, tal com s'havien compromès els populars.

En una roda de premsa, Carrizosa ha recordat que ells aposten per un model educatiu trilingüe perquè consideren que a Catalunya hi ha un greu problema amb l'anglès "que no s'ha resolt perquè hi ha un sistema vigent des de fa 40 anys --el d'immersió lingüística-- que no es vol canviar.

També ha retret al Govern de Rajoy que no hagi fet moviments en aquests 40 anys per pal·liar el dèficit d'anglès en l'escolarització catalana, i ha recordat que hi ha escoles privades que costen més de 1.000 euros al mes que sí que imparteixen classes en anglès a les quals van "els fills de presidents de la Generalitat".

Ha recordat que el Govern liderat per Mariano Rajoy "s'ha compromès a escometre aquestes reformes i no ha volgut o no ha pogut".

"Van fer declaracions sobre que farien alguna cosa via 155 i avui ha començat la preinscripció i no ha passat res. Les coses segueixen així i així seguiran", ha concretat Carrizosa.

