Aquest operatiu és similar a l'anterior, anomenat Àgora, activat del 4 de setembre al 15 d'octubre com a reacció a l'amenaça terrorista i al referèndum de l'1-O.

El pla, que des de Mossos confirmen que no té data de finalització, vol extremar les mesures de prevenció i reacció per assegurar el normal funcionament de l'activitat ordinària a Catalunya.

Precisament, aquest dimecres al matí s'ha activat el Pla Operatiu Minerva per garantir la seguretat i l'ordre públic "en previsió dels diversos escenaris que es puguin produir a Catalunya", segons va anunciar el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo. Els mossos reforcen la vigilància a les seus de partits, jutjats i edificis de l'Estat en virtut del 155.

Tanmateix, ha indicat que, en el cas dels CDRs, s'han produït casos de "resistència activa" i crema de pneumàtics, i algun incident menor, però que el nivell de violència és fins i tot menor que en les vagues generals del 2012, on es va arribar a cremar a Barcelona un cotxe de la Guàrdia Urbana. S'activa el pla Operatiu Minerva

"És un insult per als qui van patir la "kale borroka" al País Basc", ha valorat Castejón en declaracions aquest dimecres a Europa Press, i ha recordat que llavors va haver-hi casos d'agents de policia cremats.

