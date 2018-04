Un expert en dret alemany deixa entreveure que Espanya usa la justícia per acabar amb opositors polítics

Nikolaos Gazeas, reconegut analista del dret penal alemany, s'ha mostrat sorprès que l'Oficina del Fiscal General d'Alemanya l'hagi acceptat l'extradició i que, ara, els jutges hauran de decidir si es fa efectiva. Per Gazeas, la Fiscalia "ha anat massa lluny" pel sol fet d'acceptar-la.

Recorda que Espanya reclama Puigdemont per rebel·lió "un greu delicte polític però no veig cap acció extraditable segons la legislació alemanya". Explica que ara, "els tres jutges del Tribunal Superior regional de Schleswig-Holstein han d'abordar si l'acusació que es fa a Puigdemont en l'ordre de detenció també seria un delicte castigat pel dret penal alemany, si hagués passat aquí a Alemanya".

Acceptant l'extradició, "el fiscal general pensa que aquest és el cas. Jo m'hi oposo fermament" i explica el perquè: "el comportament de Puigdemont només seria castigat amb el d'alta traïció. L'alta traïció es regeix pels paràgrafs 81 i 82 del Codi Penal. Però només es pot aplicar si l'autor actua per força o per amenaça de violència. Cap dels dos no són els casos aquí". Tanmateix assegura que "Puigdemont no ha utilitzat ni amenaçat amb la violència".

A més, Gazeas rebla el clau quan respon que "els lluitadors independentistes a Catalunya sempre han demanat acords pacífics i no han estat revocats contra el govern de Madrid, sota el qual Catalunya s'ha mantingut des de la declaració d'independència".

Crítiques a la justícia espanyola

L'expert explica que "hi ha moltes crítiques a l'acció judicial espanyola entre els advocats penals espanyols" perquè "si la mera possibilitat de violència justifica el càrrec de rebel·lió, al final, qualsevol organitzador d'una manifestació al final del dia podria ser acusat de greus crims polítics". Gazeas creu que el dret penal espanyol és similar a la llei alemanya en molts aspectes i per això hi ha veus que denuncien que Llarena "s'ha inventat una nova infracció. Fins i tot, la possibilitat que un manifestant esdevingui violent pretén portar un líder polític a la presó per rebel·lar-se [...] i aquesta comprensió s'allunya de qualsevol interpretació acceptable d'una llei penal constitucional".

Espanya usa el dret per acabar amb opositors polítics

L'analista encara va més enllà i avisa dels perills del que podria arribar a passar: "el dret penal polític sempre ha de ser interpretat de manera restringida perquè si no es pot abusar molt ràpidament per eliminar els opositors polítics".

Alerta de la complicitat alemanya amb Espanya

Però Gazeas acaba amb un comentari no massa esperançador que podria deixar entreveure que les pressions espanyoles podrien tenir fruit a la decisió dels jutges alemanys: "en cas de dubte, també s'aplica un concepte de violència obert i ampli. I això restringirà massivament un dret fonamental molt elemental en tota democràcia, la llibertat d'expressió i assemblea i també els límits de l'activitat política permesa".