Un dels impulsors del manifest per investir Puigdemont: ''respon a un moment concret, no cristal·litzarà en cap moviment''

M.B| El manifest d'intel·lectuals i polítics que demana investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat ja supera les 600 signatures des que es va impulsar la setmana passada. L'Enric Pujol, historiador, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i militant d'Esquerra Republicana és un dels noms que hi ha al darrere i assegura que és una iniciativa sorgida "de la gent".







“Des del món republicà, d’esquerres, social i sindical, considerem que el Parlament de Catalunya ha de proposar la investidura de Carles Puigdemont, i convidem totes les formacions polítiques democràtiques i republicanes a fer possible la seva continuïtat en qualitat de president de la màxima institució política dels catalans”, diu el manifest, fet públic després de la detenció del president a Alemanya . I és que -segons Pujol- aquest fet ha suposat un "punt d'inflexió" que ha convertit Puigdemont en un "referent de caràcter internacional" i que ha empès molta gent -"també altres que no són d'ERC, però sí d'esquerres i republicans- a pensar que investir-lo "és el que cal fer".



Per a ell, Carles Puigdemont "encarna els ideals de la República Catalana" i cal "aprofitar i potenciar" el seu "simbolisme" a nivell internacional; tenint en compte que ha posicionat l'opinió pública a Europa i el món del costat del sobiranisme. Amic d'Oriol Junqueras abans de la seva incursió en la política i company seu a la UAB, Pujol apunta que el manifest està tenint un "èxit insospitat" però això "no treu que no s'hagi de fer campanya per la resta de presos polítics i exiliats" i un "líder natural i cabdal" com és Junqueras. "Es tracta d'un manifest puntual que respon a un moment molt concret, però no cristal·litzarà en cap grup ni moviment", assegura Pujol, i apunta que el seu únic objectiu ha estat "incidir en el debat que hi ha al carrer".



Així doncs, insisteix que no hi haurà continuïtat a la demanda. "La gent signa en un moment concret. Vivim una situació excepcional i, tot i que el debat polític és difícil per la repressió de l'Estat, en una setmana pot canviar tot. També l'opinió de la gent", conclou per afegir que la possibilitat d'una investidura simbòlica del president Puigdemont podria acceptar-se si fos consensuada i acceptada per tots els grups sobiranistes al Parlament. Sobre la diversitat de signants del manifest -hi ha militants d'ERC, el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, l'exvicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, la periodista Pilar Rahola, l'escriptor Jaume Cabré o l'economista Germà Bel- Pujol ho relaciona amb el fet que tracti "una reivindicació molt sentida" entre molts grups polítics. Segons ell, "el debat polític al bloc republicà ha estat esbiaixat pels partits quan la gent no és tan taxativa".

Acte a l'UAB pels presos polítics i els exiliats



Al manifest, s'hi pot adherir qualsevol persona, com també assistir el proper 11 d'abril, a les 13h., a l'acte que alguns dels impulsors del manifest han organitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona per reclamar l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats; amb un especial record als professors de la casa Oriol Junqueras i Anna Gabriel.