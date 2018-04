Anti-catalan.com: l'odi a Catalunya ja és un negoci a Espanya

Última actualització Dimecres, 4 d'abril de 2018 18:15 h

Samarretes, tasses, fundes de mòbil o banderes amb missatges catalanofòbics des de 10 euros

Gerard Sesé @gerardsese | Algun visionari ha vist un gran negoci en l'odi que senten gran part dels espanyols cap a Catalunya i la seva gent. I, molt possiblement, tindrà raó i farà uns calerons. Amb aquest pretext s'ha creat el web anti-catalan.com, una mena de Disneyland unionista de clar to xenòfob, ple d'articles de marxandatge amb missatges d'odi contra Catalunya, la seva gent i els seus polítics.

Malgrat que la web tot just té pocs mesos de vida, creada a finals de novembre de l'any passat, ja compta amb un bon grapat d'articles xenòfobs contra Catalunya: samarretes "Yo soy Anti Puig Demon" (escrit literalment) o tasses amb la frase "Yo soy anticatalán". També hi ha fundes de mòbil gravades amb "Yo soy anti antisistema" i banderes que exclamen "yo soy anti independentista". Com no podia ser d'una altra manera, tot decorat amb banderes espanyoles, mapes de l'Estat espanyol i llacets amb els colors de l'estanquera. També hi rep la CUP amb una tassa que pretén fer gràcia amb el la similitud de les sigles del partit amb el mot en anglès, que és com s'anomena el got del cafè "cup". Tot plegat per uns preus mòdics que van des del 10 als 15 euros.

Des del web expliquen que "sólo aquí en anticatalan.com tienda online podrá encontrar y adquirir artículos personalizados con diseños divertidos relacionados con el conflicto Catalán" i a més, donen l'opció de modificar els dissenys per a fer regals "personalitzats".