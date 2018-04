El diari que va destapar el frau del màster de Cifuentes assegura que poden demostrar que ''segueix mentint''

Cristina Cifuentes sigue mintiendo y lo vamos a poder demostrar. Aún nos queda información por publicar. Pronto en @eldiarioes https://t.co/0dTbgrWhlN — Ignacio Escolar (@iescolar) 4 d’abril de 2018

“El títol de màster és perfectament real i legal”, ha assegurat sense imaginar que -tal com ha dit Escolar- al 'eldiario.es' "encara queda informació per publicar". La presidenta de la Comunitat de Madrid ha comparegut davant l’assemblea forçada per l’oposició després de 14 dies de polèmica (i nou de silenci).I és que tot i que va ser 'Eldiario.es' qui va posar al descobert que Cifuentes havia obtingut el màster amb notes falsificades i que una funcionària d’una altre campus va entrar al sistema per canviar dos “no presentat” per “notable”, altres informacions periodístiques han aixecat encara més polseguera. S'ha posat al descobert que es va matricular al màster tres mesos després que es tanqués la inscripció i que altres alumnes no la van veure mai ni a les classes ni als exàmens. A més, aquest dimecres, 'El confidencial' ha publicat que l’acta que Cifuentes va exhibir per demostrar que havia cursat el màster no només havia estat fabricat el 21 de març, hores després que esclatés l’escàndol, sinó que dues de les tres signatures que conté son falses.Tot i que les explicacions de Cifuentes no han convençut cap dels grups, ella ha anunciat la presentació d’una querella contra “ dues persones que han difós una versió que no té res a veure amb la realitat i que han utilitzat dades reservades”, així com un acte de conciliació previ a una altra querella “per delictes contra l’honor”. En cap moment no ha mostrat el treball final de màster com a prova, sí un document de la matrícula a la Universitat Juan Carles i també el seu certificat acadèmic personal on figuren les qualificacions.El socis del PP a la Comunitat de Madrid, Ciutadanos, han advertit que la versió de Cifuentes "no és creïble" i han anunciat la creació d'una comissió d'investigació. Si finalment es demostra que Cifuentes va falsificar el seu master, cal veure si C's complirà amb el tercer punt de l'acord amb els populars que demana la "separació de qualsevol càrrec públic que hagi falsificat o enganyat en relació al seu currículum o la seva qualificació professional o acadèmica".