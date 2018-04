L'ONU retreu al Gobierno que eviti l'avenç de Catalunya en la protecció de drets socials

No hi ha cap vot

D'altra banda, el comité DESC retreu a l'Estat espanyol que les mesures d’austeritat impulsades pel PP de Mariano Rajoy no hagin estat temporals ni proporcionades; considerant especialment greu que es mantingui el Reial Decret 16/2012 que limita l’accés al sistema universal de salut a les persones migrants. I és que, des d'un executiu que apel·la a la perfecció absoluta de la Constitució espanyola, no s'ha tingut en compte l'observació de l'ONU que assegura que els drets socials no estan considerats com a tal a lacarta magna, sinó com a mers principis rectors, sense garanties especials de protecció davant els tribunals.També destaquen les Nacions Unides que es criminalitzi a Espanya el dret a vaga per mitjà de l’article 315.3 del Codi Penal i demana revertir la precarietat i temporalitat dels contractes de treball, augmentar les pensions i fer una política fiscal més redistributiva. Sobre dret a l’habitatge i desnonaments es mostren especialment alarmats i apunten a la necessitat d'augmentar el parc d’habitatge públic, controlar preus i reformar la Llei d’arrendaments, donar alternatives a les famílies desnonades i -de nou- permetre que les comunitats autònomes aprovin lleis contra l’emergència. D'altra banda, es torna a posar de manifest les dificultats de les persones sol·licitants d’asil o refugi i la situació dels CETIs, la vulneració de drets sexuals i reproductius i les elevades xifres d’abandonament escolar i de repetició de curs.Després d'un estrepitós suspens, doncs, Nacions Unides insta el Gobierno a implementar les seves recomanacions i dictàmens del Comitè i formació i sensibilització del poder judicial en matèria de drets socials.