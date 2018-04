[Vídeo] Aquest és el resultat de mesclar imatges violentes d'unionistes amb el discurs de PP, CS i PSOE

4 d'abril de 2018, 20.09 h

QUERIDOS NAZIS



ME TENEIS PREOCUPADOS, LA DETENCION DEL PUCHI OS HA HECHO OLVIDAR YA A LA FORCADELL,RULL,TUTURULL, ROMEVA,ETC ETC



YA NO OS ACORDAIS DE ELLOS. ¿ NO PENSAIS EN SUS BEBES TENIENDO QUE IR A ESTREMERA?